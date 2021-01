Naomi Campbell: "Ahora pueden llamarme ‘exfumadora’"

Dejar cualquier vicio para nadie es tarea fácil. Por esa razón, es que Naomi Campbell se siente orgullosa de su logro, algo que muchos ponían en duda de poder conseguirlo.

La modelo, que en mayo próximo cumplirá 51 años, dijo que todos pueden llamarla "exfumadora", y así iniciar una vida más saludable este incierto 2021.

"En realidad lo dejé (el cigarro) en Nochevieja. Ahora nado en el océano una o dos horas todas las tardes y luego me siento a la orilla a descansar, me está ayudando mucho a limpiar los pulmones, ya que se necesitan 21 días para eliminar la nicotina que tienes ahí dentro", dijo la topmodel al diario The Sun, hace unos días.

Además, aprovechó para reflexionar sobre la difícil etapa que vive toda la humanidad con la pandemia del coronavirus: "Espero que de esta época salgamos todos más bondadosos y compasivos, más fuertes. En ese sentido soy optimista".