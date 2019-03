Natalia Jiménez lanza primer sencillo en casi tres años

Para la cantante española Natalia Jiménez, no hay como México. Y eso es evidente en los dos discos que sacará este año.

El primer sencillo de su próximo álbum de pop es un dueto con un mexicano; y en menos de un mes grabará un álbum de rancheras con mariachis que incluirá varias colaboraciones con artistas del país centroamericano.

"Para mí México es lo máximo", expresó Jiménez en una entrevista el miércoles con The Associated Press en Miami, donde reside desde hace casi una década. "Me siento más mexicana que otra cosa", dijo entre risas, con un acento que entremezcla lo mexicano y lo español.

La exvocalista de La Quinta Estación, que vivió ocho años en México y dice que lo extraña más que a su natal España, acaba de lanzar el sencillo "Nunca es tarde", un dueto con su amigo Jesús Navarro.