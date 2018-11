Natalia Lafourcade: "Maluma, no te creas nada de lo que andan diciendo. Respeto tu trabajo"

Natalia Lafourcade ha publicado una carta en su perfil de Facebook dirigida a todos sus fans, donde les agradece todo el apoyo que la llevó a conquistar un Latin Grammy por Mejor álbum folclórico de su nueva producción Musas Vol. 2.

"Amigos y amigas: nunca pensé que la intención de hacer un disco tan personal para cantar desde el alma para el alma pudiera tocar tantos corazones", son las palabras que Lafourcade ha escrito en la emotiva carta.

La cantante dedicó este premio a su banda, a todo el equipo de producción que contribuyó para producir su álbum, que según lo describe "recoge el folclore de cada región".

Sin embargo, la entrega de los Latin Grammy's dejó una polémica entre Lafourcade y Maluma: cuando el cantante obtuvo el premio a Mejor álbum vocal pop contemporáneo, las cámaras captaron el rostro de la mexicana con una cara de escepticismo ante ese premio.

Ella ha dedicado un par de líneas para solventar esa polémica: "Maluma, no te creas nada que anden diciendo porque respeto tu trabajo y siempre hago caritas", ha escrito.

El artista colombiano no se ha pronunciado al respecto, pero Lafourcade no tiene ningún problema en que haya obtenido su premio. "No me esperaba cerrar el año con un Latin Grammy", expresó.