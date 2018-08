Natalie Portman dirigirá y actuará en nueva cinta

Natalie Portman dirigirá e interpretará los dos estelares de una cinta sobre la rivalidad profesional entre dos gemelas que se dedicaban al periodismo.

El portal Collider informó en julio que Portman estaba cerca de alcanzar un acuerdo para tomar las riendas del proyecto, pero The Hollywood Reporter confirmó que las negociaciones se concretaron.

Todavía sin título oficial, esta película se centrará en Esther y Pauline Friedman, dos gemelas que se dedicaban a escribir columnas periodísticas en las que resolvían dudas de los lectores o les daban consejos de todo tipo.

Esther firmó la columna "Ask Ann Landers" desde 1955, mientras que su hermana y rival Pauline escribió la columna "Dear Abby" desde 1956. Portman debutó como directora en 2015 con la cinta "A Tale of Love and Darkness".