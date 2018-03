Natalie Portman y su “pancita” son las estrellas de este video

Lee también

Bella, radiante e inspirando una ternura que endulza la melodía que acompaña al video, Natalie Portman se convirtió este lunes en la protagonista del nuevo sencillo del cantante James Blake, titulado “My Willing Heart”, el cual salió este mismo día a través de YouTube y las propias redes sociales del cantante.El videoclip fue grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, y se filmó por completo en blanco y negro. En las imágenes, Portman aparece vestido con un bikini y sumergida en el agua, mientras acaricia tiernamente su vientre abultado. El video dura un poco más de cuatro minutos y ha comenzado a viralizarse con rapidez en la web.Un dato curioso de este video es que, en algún momento aparece la imagen de Portman con un niño, aunque no se ha confirmado si se trata de su primer hijo, Aleph, el cual concibió junto al coreógrafo francés, Benjamin Millepied, a quien conoció en el rodaje de “El Cisne Negro”.“My Willing Heart” es parte del disco del cantante británico titulado “The Colour in Anything”, el cual salió a la venta desde el pasado mes de mayo. Blake es un cantante de 28 años que busca siempre un sonido de fusión entre música electrónica y soul y ha acompañado a otras grandes figuras de la música como Madonna, Beyoncé y Kanye West.