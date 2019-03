Natti Natasha sufrió discriminación por ser mujer

No ha sido fácil para Natti Natasha llegar hasta donde se encuentra ahora. La cantante de reguetón tuvo problemas al inicio de su carrera, pues fue víctima de discriminación sexual. Natti Natasha reveló que tuvo que pasar muchas dificultades para abrirse paso en la industria musical por el simple hecho de ser mujer. La cantante contó que cuando presentaba su música, los productores le decían que era buena, pero que "las mujeres no venden". "Yo pasé por muchísimas cosas para estar donde hoy estoy. En años pasados iba con mi proyecto y ¿quién me apoyaba? Me decían: ‘Están muy buenas las canciones, pero las mujeres no venden. Quisiéramos apoyarte, pero vamos a perder porque no van a conectar contigo, las mujeres no van en esto de la música’", confesó Natti Natasha al portal el Sol de México.

La intérprete de "La mejor versión de mí" y "Pa’ mala yo" reconoció que el machismo y la discriminación no son propios de la industria musical, "sino en cualquier campo de trabajo, sea una arquitecta, autora, enfermera, una señora que limpia un hogar". "Todas tenemos un papel importante en la sociedad", manifestó Natti Natasha.