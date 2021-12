Navidad 2021: Así celebran la Navidad algunos famosos

Fotos: captura de pantalla

Famosos como Kris Jenner, Luis Fonsi, Andrea Legarreta, Billie Eilish, Chris Hemsworth, Luisito Comunica, David Beckham y Victoria Beckham aprovecharon sus perfiles en Instagram para compartir su fiesta navideña.

Kris Jenner

La mamá de las Kardashians no podía dejar de postear por Navidad y subió a su cuenta de Instagram una fotografía suya cuando era joven para promocionar su versión del sencillo “Jingle Bells”. “¡Un poco de diversión navideña en el estudio! ¡La Navidad es mi época favorita y más feliz del año y esto honestamente me puso de mejor humor y me hizo muy feliz de hacerlo!”, escribió. (Foto: Instagram)

David Beckham y Victoria Beckham

Los esposos David y Victoria Beckham han compartido cómo se preparan para recibir la Navidad en su casa junto a sus hijos. A través de Instagram, la modelo reveló que el ex futbolista ama esta festividad. “Feliz Nochebuena ¿Quién está más emocionado yo o los niños?”, escribió David. (Foto: Instagram)

Luis Fonsi

El cantante puertorriqueño se prepara para la Nochebuena y compartió un mensaje a sus seguidores, acompañado de una fotografía suya con unos divertidos lentes de reno. “Me levante con el “Crijmas’ Espiri” encendido. Deseándoles una Feliz Navidad a todos. Salud, amor y mucha música”. (Foto: Instagram)

Billie Eilish

A través de Instagram, la cantante Billie Eilish compartió una serie de fotografías de cómo se encuentra disfrutando esta festividad. “Mi época favorita del año”, escribió en el post. (Foto: Instagram)

Luisito Comunica

El youtuber mexicano Luisito Comunica compartió una sesión de fotos ambientada en las fiestas decembrinas, donde se le ve disfrazado de “El Grinch”. “Llegué a robarme la navidad”, se lee en la publicación de redes sociales. (Foto: Instagram)

Andrea Legarreta

La actriz mexicana Andrea Legarreta compartió un sentido mensaje a sus seguidores; así como una fotografía junto a “El Grinch”. “¡Les deseo TODO lo bonito que merecen! ¡Dios los bendiga siempre! ¡#FelicesFiestas mis hermosuras!”, escribió en Instagram. (Foto: Instagram)

Chris Hemsworth

El actor australiano de la película "Los Vengadores", y esposo de Elsa Pataky, posteo en su Instagram que celebra la Navidad poniéndose en forma con una imagen poco usual para desear también "Feliz Navidad" a sus seguidores.