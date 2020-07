Naya Rivera, actriz de 'Glee', desaparece durante un paseo en barco en un lago en California

La estrella de 'Glee' Naya Rivera desapareció durante un paseo en barco en un lago del sur de California.

Las autoridades hallaron a su hijo de 4 años solo en un bote que la actriz de 33 años había alquilado el miércoles por la tarde en el lago Piru, al noroeste de Los Ángeles, dijeron las autoridades del condado de Ventura.

Se reportó que el niño les dijo a los investigadores que él y su madre estaban nadando, pero que ella nunca volvió al bote.

La operación de búsqueda fue suspendida durante la noche y "continuará con la primera luz".

El martes, Rivera publicó en Twitter una foto de ella y su hijo con el título "solo nosotros dos".

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B