¿Necesitas un amarre?

¿Qué amarre necesitas? Esa es la pregunta en la que se basa una de las más novedosas producciones de HBO Max, "Amarres", una serie mexicana que se enfoca en Ana, una mujer con una visión distinta que inicia con el negocio que su abuela también ejerció: la magia.

Ana es una mujer divorciada que se debe enfrentar al mundo mientras lucha por sus tres hijos interpretados por Alicia Jaziz, Martín Saracho, y Nicole de Albornoz, quien hace su debut en esta producción.

"Me sentí super feliz porque fue la primera cosa que hice, me tocó muy buenos compañeros, un gran director, el ambiente era super bonito (...). Yo no habría podido debutar en una mejor serie", contó la pequeña Nicole a LA PRENSA GRÁFICA, quien interpreta a una niña religiosa con un par de hermanos completamente diferentes entre ellos.

Todo ocurre por la difícil situación económica de Ana, interpretada por Gabriela de la Garza, quien al no encontrar una salida se ve en la necesidad de practicar amarres, como su abuela Celia, a quien todos calificaban como bruja.

Pese a que Ana no creía en el don que su abuela le decía tener, ella se sumerge en un mundo desconocido, en donde comienza a realizar trabajos para "amarrar" los corazones de parejas mediante hechizos.

"Cuando vi de qué se trataba, cuando vi la historia, inmediatamente me atrapó, dije esto es lo que quiero hacer, esta es la oportunidad de hacer algo distinto, que me rete que me haga crecer tanto como actriz como persona", dijo de la Garza, quien comparte escenario con Hugo Catalán y Juan Pablo Medina.

Todos los elementos anteriores hacen que la protagonista de esta historia tenga un papel totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada, permitiéndole tener mucha libertad creativa para interpretar a Ana.

Y es que, según Gaby, la producción le permitió prestar muchos elementos personales a su personaje, llegando a considerarlo un homenaje a sus abuelas.

"Me siento muy bien, la verdad es que fue un proceso que fluyó muy bien, donde pude impregnarle muchas cosas personales, familiares. Es una especie de homenaje a mis abuelas, donde pude mencionar sus frases, sus dichos…", aseguró Gaby y agregó "me siento muy orgullosa de Ana y de nuestra historia".

"Amarres" toca diversidad de temas que van desde la sexualidad, el poliamor, las familias y tradiciones mexicanas, por lo que posee los ingredientes necesarios para agtrapar a las audiencias.

La historia fue creada por Fernanda Eguiarte, y bajo la dirección del proyecto se encuentra Marcelo Tobar, quienes narran de una manera divertida y dramática una historia contemporánea producida por Dopamine y WarnerMedia Latin America.

La primera temporada se estrenará mañana, miércoles 12 de agosto, y contará con 10 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno. Todos los capítulos se estrenarán de manera simultánea, por lo que no tendrás que esperar por ellos.

Esta es la primera de las más de 100 producciones que HBO Max tiene planeado producir en Latinoamérica, las cuales llegarán a Max Originals.