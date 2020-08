Neda evoluciona con su música

Siempre ha sido un hombre de grandes convicciones. Neda recuerda que desde los 19 años comenzó a incursionar en la música pero que ya "haciendo carrera" cuenta siete. Durante todos estos años se ha enfrentado a diferentes retos que lo han hecho reflexionar, replantearse y, sobre todo, evolucionar.

Actualmente tiene 30 años de edad y todo un séquito de admiradores que lo siguen en sus redes sociales. Ellos fueron sus invitados especiales cuando anunció en su cuenta de Instagram el lanzamiento de "Evolución" y es así como el álbum vio la luz el 24 de julio.

Para crearlo se apoyó del talento de otros grandes artistas nacionales, como es el caso del productor y Dj Drianu -quien es uno de los talentos nacionales más escuchados en Spotify-. Comenzaron a trabajar en 2019 después de conocerse. La conexión y amistad surgió desde un primer momento. En el producto también partipan Yeily, Nadine Masri y en la producción y en guitarras MVVM.

"Drianu es un artista salvadoreño, productor de música electrónica y de otros géneros y nos reunimos para hacer canciones. Hicimos click, tuvimos una química muy fuerte y es muy bonito porque entre él y yo producimos el álbum aquí en El Salvador. Yo le dije a él que quería hacer un álbum que fuera diferente, arriesgado, alternativo, moderno pero siempre con un mensaje, con sustancia con letras y pensaba que con él podíamos hacerlo e iban surgiendo canciones. Día tras día fue fluido pero tardamos un año en terminarlo porque es un proceso largo y lento, pero vale la pena", comenta y agrega "él se tomó el riesgo de trabajar con un artista como yo que era un cantautor de guitarra y de banda y fue chivo porque llegamos a un sonido único, a un sonido diferente".

"Evolución" es un disco de nueve canciones y ya está disponible en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Dezzer y iTunes. Algunas de las canciones que la gente puede escuchar son "Otro reggaeton", "Imperfectos", "Que bonito", "Insostenible", entre otras. Todas en diversos géneros que van desde el rock hasta el jazz, géneros urbanos, electrónicos y house.

"Cada canción evoluciona. Son mensajes que te ayudan o que te hagan pensar, cuestionar o que te inspiren. Pueden escuchar canciones que hablan sobre el medio ambiente como ‘Sostenible’ y que está dedicada y hecha desde la perspectiva como si el planeta nos estuviera hablando, entonces es bien interesante porque eso no existe, es bien teatral esa canción. Canciones como ‘Influencer’, ‘Follower’ que son como críticas, satíricas divertidas de nuestra adicción a las redes sociales, de nuestro deseo de validación en ‘likes’ y seguidores y todas esas cosas. Entonces sí también pueden escuchar estas canciones que son divertidas pero que también tienen mucho que decir", detalla el músico de 30 años.

Dentro de este material, ciertamente podemos ver cómo Neda evoluciona hacia otros géneros musicales, pero él agrega que el disco también representa su evolución como artista "porque vengo de cantar canciones muy tradicionalmente como con mi guitarra, mi voz y es bien bonito, a mi realmente me encanta la música así, pero la industria no está realmente apoyando esa música como antes, entonces yo dije ‘ok, el mercado me está diciendo no te vayas por aquí’ y yo ‘dije necesito evolucionar, pero también quiero que la industria evolucione’, que la industria también busque artistas que no solo están cantando cosas efímeras y de la noche, los carros, las mujeres sino más bien música con contenido", explica.

Neda también confiesa que lejos de suponer un tropiezo, la situación del confinamiento y la pandemia por la covid-19 despertó en él la inspiración y dice comenzó a ser "más productivo" en su computadora y empezó a mover sus canciones, a enviarlas y a planear sus registros. Pudo aprovechar mucho el tiempo en casa, también escribió poesía . Pero asegura que le preocupa la gravedad de la situación por la salud de las personas. "Es un reto para la sociedad, para mí y como todo reto solo puede ayudarnos a crecer como personas".

"Esta situación personalmente me ayudó mucho, me detuvo y me puso en una retrospectiva que tal vez no había tenido en mucho tiempo porque había estado en movimiento, viajando y produciendo. Tenía el sueño de traer un Grammy con este álbum, atraer el ojo internacional con este álbum y todavía, creo que va a pasar pero lo que digo es que había un plan que no se pudo cumplir porque llegó la pandemia y detuvo un proceso que estaba a punto de terminar", explica.