Neo llegó antes de Navidad

Este día, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith regresan a la gran pantalla con la cuarta película de esta exitosa saga. Aunque no es una secuela directa, como ya lo dejó claro la productora y sus protagonistas, tampoco olvida a las tres anteriores que dieron la fama y convirtieron a "The Matrix", en una película de culto para sus fanáticos

Esta cuarta película, que se titula "The Matrix: Resurrections", es la apuesta más contundente de Warner Bros. para los amantes de ciencia-ficción, que inició su rodaje el 4 de febrero de 2020 en San Francisco, extendiéndose al estudio Babelsberg (afueras de Berlín) y luego a Chicago. Pero fue en agosto de este 2021 que su tráiler fue presentado en CinemaCon la algarabía de sus seguidores se intensificó.

"Matrix 4: Resurrecciones" promete mucha acción para cubrir sus realidades, suspenso y muchos efectos especiales; pero, sobre todo, una historia que dejará pensando si es real o el espectador está viviendo en La Matrix.

Con incontables referencias a "Alice in Wonderland", incluida la canción "White Rabbit" de Jefferson Airplane, un himno psicodélico de 1967 inspirado en la escritura y las imágenes de Lewis Carroll, este clip de "The Matrix: Resurrections" presentó en esa primera oportunidad a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

"Una nueva aventura alucinante con acción de escala épica, ambientada en un mundo familiar pero aún más provocativo donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente", describe su sinopsis oficial.

Con el enigmático aroma típico de "The Matrix", esta entrega reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras a partir de un guión que escribió con David Mitchell y Aleksandar Hemon para que esta nueva cinta se estrenara justo antes de Navidad y que da continuidad a "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003), según detalló EFE en una nota de prensa.

En esta entrega, Jada Pinkett Smith repetirá su papel de Niobe, con Christina Ricci, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas y Neil Patrick Harris entre las nuevas incorporaciones al elenco que sin duda la harán aún más intensa y sin roles específicos.

"Resurrecciones" llega 18 años después del estreno de "Matrix Reloaded" y "Matrix Revolutions", y 22 años después del estreno de la franquicia con "Matrix". La película que estrena hoy, está ambientada 20 años después de los eventos de "Revoluciones", encuentra a Neo que vive una vida aparentemente normal como Thomas A. Anderson en San Francisco, donde su terapeuta le receta pastillas azules.

"Matrix" permanece como una película que ha revolucionó la forma en que se ve el cine y la realidad. La saga que comenzó en 1999 describe un futuro distópico donde los humanos perciben una realidad simulada, creada por robots. Neo, que es un programador informático, se une a otros dos conocedores de la Matrix, Trinity y Morfeo, logrando desconectarse para conocer lo que pasa en el mundo que conocemos.

Las cuatro películas son versiones alrededor de esta historia central: Matrix, "Matrix recargado", "Matrix revoluciones" (fueron realizadas al mismo tiempo; pero los estrenos se separaron seis meses) y ahora "Matrix resurrecciones". La saga es ciencia-ficción y a la vez es referencia en algunos momentos, a clásicos de la literatura como "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll, y "1984", de George Orwell.

La película se estrenará en cines hoy y en simultáneo en HBO Max en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica habrá que esperar unos días para verla cuantas veces te plazca. Si bien Warner Media -empresa detrás de Warner Bros y HBO Max- no está revelando las fechas exactas de estreno de sus películas, ni siquiera durante el mes que serán estrenadas, siguiendo la tendencia tomada por las otras como "Dune", todo indica que "Matrix: resureccions" llegará en enero. La productora está dejando un lapso de entre 30 y 35 días entre los cines y el estreno en HBO Max Latinoamérica, así que sería a finales de enero.