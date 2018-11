Netflix: Cierra año con estrenos

Un dato infaltable para los seriéfilos y cinéfilos suscriptores de la plataforma digital Netflix: diciembre viene cargado de adrenalina, romance, comedia y, por supuesto, muchos estrenos.

El servicio de streaming en su versión latinoamericana anunció su agenda de lanzamientos para el último mes del año.

Uno de los platos fuertes para este mes es "Roma", la épica urbana de cineasta mexicano Alfonso Cuarón que recién estrenó en México y Estados Unidos.

La historia se centra en Cleo (Yalitza Aparicio), la joven empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma, de la Ciudad de México. Basándose en su propia infancia, Cuarón escribe una carta de amor a las mujeres que lo criaron y pinta un retrato vívido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias como de las jerarquías sociales durante la década de los setenta", indica la sinopsis oficial de la cinta.

La película de Cuarón estará disponible el 14 del próximo mes en Netflix.

Pero se vienen muchas sorpresas en diciembre, desde series de estreno, temporadas nuevas, películas originales, éxitos de taquilla y documentales hasta caricaturas.

Por ejemplo, está la primera temporada de la serie "Memories of the Alhambra" (1.º de diciembre), la tercera de "Outlander" (11 de diciembre), las películas "Mary Shelley" (1.º de diciembre) y "You" (26 de diciembre). A continuación, seis imperdibles.