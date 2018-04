Netflix anunció la tercera parte de “La Casa de Papel” y seis series nuevas [+Videos]

Tras su éxito, "La Casa de Papel" tendrá una tercera parte.

La exitosa serie de Netflix “La Casa de Papel”, considerada la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma de streaming y una de las más maratoneadas desde que se estrenó a finales de diciembre de 2017, reveló este día que tendrá una tercera parte y que los próximos capítulos se emitirán hasta en 2019.

“Sabemos que estás esperando lo mismo que nosotros. Queremos saber si a alguien le apetece unirse a la resistencia. Es que, todavía el mayor atraco de la historia no ha terminado. Hay tercera parte”, dicen los actores de “La Casa de Papel” en un video que Netflix ha colgado en su cuenta de Facebook, el cual ya cuenta con más de 65 millones de likes y más de 1.3 millones de reproducciones.

La primera temporada de la serie creada por Álex Pina estuvo dividida en dos partes: la primera tuvo 13 capítulos y la segunda solamente nueve. Sin embargo, sobre la tercera parte aún se desconocen cuántos episodios, pero ello no ha apagado los ánimos de miles de personas que esperan ansiosos la nueva entrega.

“Merecíamos una tercera parte. Quiero que desarrollen los finales de cada personaje, un flashback de la vida del profe con Berlín y como hizo para reclutar a cada uno. Hay mucho material que explotar aún” y “Es la mejor serie que he visto y me alegra que tenga una tercera parte”, son algunos de los comentarios de los más entusiastas.

Por otro lado, hay otro gran número de cinéfilos que creen que la nueva apuesta es muy arriesgada y temen que baje de calidad. “Otro caso de querer exprimir más a la gallinita de los huevos de oro. En vez de dejarla así, cerrada, que perdure en la memoria como algo bueno, pues no, la ambición de exprimir hasta secarla hará que la jodan bien” y “No, déjenla tal cual. Ya no más, es perfecta como esta. La muerte de Berlín no vale nada si hacen una tercera parte”, señalaron.

Según el periódico El País, además de “La Casa de Papel”, las series originales de Netflix que han sido más vistas en el primer tercio de son 2018: “Altered Carbon”, “The End of the F***ing World”, “Jessica Jones”, “Grace y Frankie”, “Santa Clarita Diet” y “Una serie de catastróficas desdichas”.