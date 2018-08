Netflix apoya "Master of None" pese a alegato contra Ansari

Netflix apoya a Aziz Ansari y su serie "Master of None" pese a la acusación de conducta sexual inapropiada contra el actor a principios de año.

Cindy Holland, de Netflix, dijo que la empresa ha estado pensando en una tercera temporada de la comedia protagonizada y cocreada por Ansari.

Agregó que Netflix "ciertamente estaría contenta" de hacer otra temporada de "Master of None" con Ansari, pero no se comprometió a ello ni dio posibles fechas de producción o estreno. El programa sobre un actor joven y soltero en Nueva York se transmitió por última vez en 2017.

Los señalamientos de que Ansari actuó inapropiadamente en una cita fueron publicados en enero por el cibersitio Babe.net, que no identificó a su acusadora. El reporte desató un debate público en el que algunos dijeron que la acusación arrojaba luz sobre el comportamiento sexual agresivo y otros lo desestimaron como una mala cita que debió permanecer privada.