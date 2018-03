Netflix apuesta por fantasía cruel

Lee también

“A Series of Unfortunate Events”, la saga firmada por Daniel Handler, bajo el seudónimo de Lemony Snicket, llegará hoy a la televisión de la mano de Netflix. En ella el actor Neil Patrick Harris se pone en la piel del cruel y despiadado conde Olaf. Harris señaló en una entrevista que le encanta lo “grande” que se siente el mundo fantástico en el que se desarrolla la historia, donde “hay casas que se balancean en la cima de una montaña, pantanos llenos de sanguijuelas y enormes mansiones a punto de derrumbarse”.La primera temporada de la nueva serie constará de ocho episodios en los que se adaptarán los primeros cuatro libros de la saga y se prevén más temporadas para desarrollar la historia completa.El actor, que ganó popularidad por su papel de Barney Stinson en “How I Met Your Mother” aseguró que la serie respeta, casi por completo, la saga de 13 libros del estadounidense Handler, bajo el seudónimo de Lemony Snicket, narrador de las historias, que participó en la adaptación televisiva al escribir el guion y fue uno de sus productores.“A Series of Unfortunate Events” relata las peripecias de tres hermanos huérfanos –Violet (Malina Weissman), de 14 años, Klaus (Louis Hynes), de 12, y la bebé Sunny (Presley Smith)– que son perseguidos por su guardián, el conde Olaf (Harris), para quedarse con su millonaria herencia.La ingeniosa Violet, el inteligente Klaus y la bebé de afilados dientes Sunny utilizarán sus habilidades especiales para escapar del malvado conde, quien se disfraza de ridículos personajes para engañar a las personas y retener en su poder a los chicos.“Fue fácil para mí caracterizarlos. Será que soy un poco esquizofrénico”, comentó Harris en torno a los roles que le tocó interpretar en la serie.Esta es la segunda vez que los libros tienen una adaptación audiovisual, ya que en 2014, Paramount Pictures lanzó una película protagonizada por Jim Carrey, narrada por Jude Law y dirigida por Brad Silberling.