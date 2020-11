Netflix y mejores estrenos del 2020

Cada vez más, Netflix gana popularidad no sólo por tener diversidad de contenido dentro de su plataforma, sino por la calidad de cada una de sus producciones que incluye entre su reparto a estrellas de gran trayectoria dentro del mundo del séptimo arte.

Por lo anterior, millones de personas alrededor del mundo se conectan para disfrutar de series, animes, doramas y/o películas que se estrenan directamente en el sitio web, y es precisamente esto último en lo que centraremos el artículo: las mejores cintas del 2020.

Estas son cinco películas que llegaron a streaming este año y que se convirtieron en un éxito desde en la plataforma.

ENOLA HOLMES

Con un elenco lleno de estrellas como Millie Bobby Brown, mejor conocida como Eleven de Stranger things; Helena Bonham Carter; Sam Claflin y Henry Cavill, la cinta esperaba ver la luz en el cine, pero debido a la pandemia se estrenó en Netflix.

Con el reparto, ya tienes una idea de la calidad de la producción que narra cómo una adolescente busca incansablemente a su madre, que desaparece sin ningún motivo aparente, cuando llega a los 16 años.

La película se desarrolla en un mundo lleno de aventuras.

LOS HERMANOS WILLOUGHBY

Las caricaturas no pueden faltar y esta historia es ambientada en una gran ciudad, en donde Tim, Jane y los gemelos Barbabys quienes planean enviar a sus padres a un largo viaje y quedar “huérfanos”.

¿La razón? Los hermanos nunca han comido con sus padres, pues no tenían la paciencia ni las ganas para compartir con sus pequeños, por lo que planean una venganza para deshacerse de ellos.

Con el objetivo de encontrar el verdadero significado de familia, los niños inician una aventura que los lleva a lugares inimaginables mientras encuentran la respuesta a su pregunta. La animación se estrenó en abril. No dudamos te sacará una carcajada.

LA VIEJA GUARDIA

La acción es uno de los géneros a los que más le apuesta Netflix, y es que “La Vieja Guardia” nos introduce a un mundo en donde la inmortalidad existe y pocos son los que la consiguen.

Se trata de un grupo de mercenarios que brindan sus servicios a quienes puedan pagarlos, que incluyen el traslado y seguridad de la persona que le ha sido confiada. Sin embargo, una última misión no salió como ella lo planeaba y todo parece indicar que fue su contratista quien le tendió una trampa.

En el film participa Charlize Theron, quien integró sus habilidades dramáticas y dio vida a infinidad de escenas de acción.

SU ÚLTIMO DESEO

La película, narra la historia de una periodista (Anne Hathaway) que desea descubrir a un traficante de armas, que se encuentra más cerca de lo que ella cree.

Junto a ella, Ben Affleck y Rosie Pérez, llegan este fantástico thriller político que cuentan la intervención de EUA en las guerrillas centroamericanas de la década del 80. Sí, incluyen a El Salvador.

Pese a que la crítica especializada no ha visto con buenos ojos este estreno, a principio del año, la audiencia ha dicho lo contrario. Imposible dejarla pasar.

MISIÓN RESCATE

Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok), se convierte en un mercenario que inicia una aventura que se desarrolla entre India y Bangladesh. Todo comienza cuando es contactado por un misterioso equipo para el que trabaja.

El nombre de la película ya te da una idea de lo que te espera, efectivamente, la historia gira en el rescate del hijo de un narcotraficante que se encuentra en la cárcel y que eso le sirvió a su enemigo para secuestrarlo.

Detrás de esta producción existe todo un elenco que formó parte del éxito de Avengers: Endgame, para quienes gustan de la acción esta es una buena opción.

THE MIDNIGHT SKY

Después de un largo tiempo fuera de los reflectores, George Clooney, regresa a la actuación con esta producción de Netflix: “The Midnight Sky”, una película de ciencia ficción que se estrenará el 23 de diciembre.

En esta producción, Clooney no solamente es protagonista, sino que asume el papel de director. En la cinta interpreta a un científico enfermo de cáncer que cree ser el último ser humano vivo en la Tierra, algo que cambia al encontrarse con una niña a la que se ve obligado a cuidar.

Para muchos, esta es una producción de las más esperadas del año, pues con la trayectoria de Clooney seguramente se convertirá en un éxito para ambos.