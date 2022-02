Ni casa ni dinero, Lupillo Rivera habla de los regalos a Belinda

Tras el rompimiento de Belinda y Christian Nodal muchas han sido las versiones que se han desatado sobre los motivos que llevó a esta pareja a dar por terminado su compromiso, uno de ellas apunta a que la ruptura se dio por un supuesto préstamo que la cantante pidió a Nodal para liquidar la deuda de una casa que le habría regalado Lupillo Rivera.

No obstante es ahora el hermano de Jenni Rivera quien habló abiertamente sobre esta polémica y aseguró que él nunca regaló ni vendió alguna propiedad a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

En una reciente entrevista para el programa “Al rojo vivo” de la candena Telemundo, Lupillo detalló que durante su relación con Belinda sí le obsequió algunos detalles pero jamás una casa.

"Yo a Belinda jamás tuve que darle nada de dinero. Nunca le compré nada, bueno sí le compré regalitos. Una bolsa aquí y allá, pero nada así de extravagante la verdad", aclaró el cantante.

Circula un video en el que supuestamente Nodal acudió a una clínica para removerse con láser uno de los tatuajes que tenía junto a la oreja derecha y en el que se podía leer la palabra Belinda.

En la madrugada, la cantante rompió el silencio sobre su rompimiento con Nodal, y aunque confesó que se encuentra muy triste, indicó que inicia una nueva etapa en su vida espiritual y profesional.

Agradeció a sus seguidores por el apoyo y concluyó con una frase de la filòsofa francesa Simone de Beauvoir: “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.