Nicho Hinojos a regresa a El Salvador

Considerado un artista romántico por su peculiar estilo musical, Nicho Hinojosa llegó al país. En su décimo regreso a tierras salvadoreñas, visitó las instalaciones de LA PRENSA GRÁFICA para hablar acerca de su trayectoria como cantautor y sus nuevos proyectos, antes de retirase oficialmente de los escenarios.La entrevista inició con halagos para sus fans. “El público de El Salvador es el que más me ha encantado, siempre lo he dicho”, expresó.Nicho recientemente cumplió 34 años de trayectoria musical. “En agosto del año pasado cumplí 34 años de mi carrera musical y lo celebramos a lo grande en México. Durante este tiempo, siempre he estado haciendo cosas nuevas, produciendo y creando”, dijo.“Me gusta escuchar las experiencias de los demás para poder inspirarme en mis canciones, porque yo compongo más para situaciones sociales y para la naturaleza. Como también, cantar letras de otros artistas muy profesionales”, resaltó.El artista mexicano confesó que se encuentra terminando otro de sus discos. El título del álbum todavía no ha sido mencionado. “En 20 días estará listo el material para mi público”, expresó.Hinojosa se presenta hoy en el departamento de Sonsonate. Esta presentación podría ser una despedida para el público salvadoreño como parte de su retiro oficial como artista musical.