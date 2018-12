Nicki Minaj formará parte del elenco de "The Angry Birds 2"

La cantante Nicki Minaj se une al elenco de "The Angry Birds Movie 2". La rapera hará la voz de uno de los personajes animados, aunque aún no se reveló cuál sería.

Además de Minaj, Eugenio Derbez, Jason Sudeikis, Leslie Jones, Rachel Bloom, Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride, Awkwafina y Zach Woods también participarán en la nueva cinta.

"The Angry Birds Movie 2" será dirigida por Thurop Van Orman, codirigida por John Rice, y producida por Sony Pictures Imageworks, según informó Variety.

La primera entrega de "Angry Birds", estrenada en 2016, recaudó $350 millones en todo el mundo, incluyendo $107.5 millones en EUA.

"The Angry Birds Movie 2" llegará a los cines el 16 de agosto de 2019. La fecha fue pensada para coincidir con el décimo aniversario del juego de Angry Birds que se popularizó virtualmente.

No es la primera vez que participa en una producción animada, antes demostró su talento en doblajes de diferentes películas como: "Ice Age: Continental Drift", "The Other Woman" y "Barbershop; The Next Cut".