Nicky Jam Eclipsará con su música esta noche

Hoy es una noche para el descontrol con Nicky Jam. El puertorriqueño ofrecerá un espectáculo único al son de sus composiciones más populares.

Se encuentra en su mejor momento, actualmente Nick Rivera Caminero, su nombre real, se encuentra inmerso en diferentes proyectos, entre ellos el lanzamiento de su serie biográfica, en la que se desvelará el camino que ha recorrido desde sus inicios, hasta convertirse en uno de los mayores exponentes de la música latina.

En la velada de hoy en el Estadio Jorge Mágico González, probablemente uno de los temas más esperados es “X (Equis)”, canción que realizó en colaboración con J. Balvin y que en YouTube ya supera las 174 millones de reproducciones.

El espectáculo dará inicio a las 8 de la noche y los boletos están a la venta en TodoTicket, la localidad Dancefloor cuesta $25 y Pepsi Experience $65.

El escenario es su hogar

Durante sus 22 años de trayectoria artística ha realizado múltiples creaciones musicales con otros cantantes como Daddy Yankee, Romeo Santos, Wisin, Enrique Iglesias entre otros.

“Casate conmigo”, “El amante”, “Hasta el amanecer”, “Si tu la ves”, “Travesuras” y “El perdón” son tan solo algunos de sus éxitos y “Fénix” es su último álbum de estudio, mismo que lanzó en 2017. Este material se posicionó en las principales listas de los países latinoamericanos con las canciones que lo componían, principalmente su éxito “El Amante”, según su sitio oficial.

“Fénix” representa para él un emerger y reconstruir tras una larga ausencia, pues ya tenía 10 años de no publicar un disco. “Esta es mi historia. Resurgí de las cenizas. Me caí, me paré de nuevo y por eso el disco se tenía que llamar ‘Fénix’”, comentó a diversos medios el año pasado. En febrero, se dio a conocer que fue galardonado con cuatro Discos de Diamante durante su presentación en el American Airlines Arena de la ciudad de Miami. “Gracias a ustedes estoy viviendo todo esto”, dijo.

Ficha

Nombre:

Nick Rivera Caminero

Nacimiento:

17 de marzo de 1981, Boston, Estados Unidos. A los 10 años se mudó a Puerto Rico.

Nominaciones:

La Academia Latina de la Grabación lo nominó 3 veces al Latin Grammy 2017.

Temas populares:

“El amante”, “El perdón”, y “Travesuras”,