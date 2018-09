Nicole Kidman se enfrenta a "Destroyer"

Meter a la fuerza a la actriz Tatiana Maslany en el maletero de un auto fue la experiencia que sacó a Nicole Kidman de sí misma y la enfocó en su papel en "Destroyer", un brutal "thriller" sobre la Policía de Los Ángeles.

"La estaba metiendo en el maletero de ese auto y pensaba: ‘¿qué diablos es esto?’", recordó Kidman durante el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Las transformaciones de Kidman la sorprenden incluso a ella misma. "La película fue realmente difícil para mí. Es tan extrema, tan diferente de quien soy. Quería que fuera real y auténtica. No quería aparecerme y hacer una actuación", expresó. "En cierto modo tuve que mudarme a un lugar y existir por un tiempo en un lugar en el que no me gustó estar ni mental ni físicamente", dijo la australiana.