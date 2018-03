Nicole Kidman confiesa que estuvo prometida con Lenny Kravitz

Lee también

La actriz australiana Nicole Kidman estuvo prometida con el músico estadounidense Lenny Kravitz, según confesó en una entrevista con la revista "The Edit".En la publicación, Kidman, de 49 años, habla de su papel en la nueva serie de televisión "Big Little Lies", en la que coincide con la hija del músico, Zoë Kravitz, de 28 años."Ya conocía a Zoë porque estuve prometida con su padre. Es familia", dijo Kidman en la entrevista. "Amo a Lenny, es un tipo maravilloso", dijo sobre el músico de 52 años.La oscarizada actriz ("The Hours") estuvo con Kravitz en 2001 tras divorciarse de Tom Cruise, pero entonces no habló públicamente de su compromiso. Después reconoció que antes de su segundo matrimonio con la estrella del country Keith Urban, de 49 años, había estado comprometida en otra ocasión, pero no desveló con quién.Actualmente está casada con Urban desde 2006, con quien tiene dos hijas. Con Cruise adoptó otros dos. Kidman está nominada a un Oscar como mejor actriz de reparto por "Lion".