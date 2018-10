Nicole Kidman contó que su matrimonio con Tom Cruise la protegió del acoso sexual

Nicole Kidman y Tom Cruise se casaron en 1990 y estuvieron juntos durante 11 años. En una columna publicada en la revista "New York", la actriz aseguró que si bien se casó por amor, esa decisión también le garantizó protección en la industria.

La estrella de "Big Little Lies" conoció a Tom Cruise en la película "Days of Thunder", que ambos protagonizaron, y se casaron en 1990, siendo esta una de las uniones más comentadas de la década.

Aunque actualmente la estrella está unida al cantante de country Keith Urban, el movimiento #MeToo la ha hecho recordar el que fue su más mediático romance.

Si bien la actriz nunca habla de su ex, en el citado ensayo sostiene que su matrimonio con el protagonista de la saga "Misión imposible" fue crucial para salvarse del acoso sexual.

"Estar casada con Tom Cruise a los 22 años es algo de lo que siempre me resisto a hablar, porque ahora estoy casada con el hombre que es mi gran amor, y me parece que sería irrespetuoso. Dicho esto, me casé muy joven, pero definitivamente no fue por poder sino fue protección. Me casé por amor, y estar casada con un hombre extremadamente poderoso me impedía ser acosada sexualmente", dijo Kidman en un adelanto de la revista liberado por medios digitales estadounidenses.

"Trabajaba, pero todavía estaba muy encerrada. Así que cuando salí, de mi primer matrimonio, a eso de los 32 años, fue como si tuviera que crecer", agregó.

Actualmente, la estrella de Hollywood interpreta a la periodista Gretchen Carlson en la película basada en Roger Ailes, presidente y director ejecutivo de Fox News. El personaje de Kidman presenta una demanda por acoso sexual contra Ailes en el 2016 y recibe un acuerdo por $ 20 millones y una disculpa pública por parte de la empresa.

El movimiento #MeToo se ha extendido por todo Hollywood y muchas otras actrices han presentando sus historias sobre el acoso sexual y la agresión.