Nicole Kidman: “los ricos pueden comprar su escapatoria”

Misterio, tensión y justicia. Eso es lo que garantiza cada capítulo de la nueva serie de HBO “The Undoing” y que tiene un elenco de lujo a la cabeza: Nicole Kidman y Hugh Grant, dos actores que le han tomado más amor a la pantalla chica en los últimos años.

A la ganadora del Óscar por “The Hours” (2002), le preguntaron, durante la rueda de prensa de la serie “Big Little Lies” si creía en la vida perfecta; ella respondió: “La gente trata de sobrevivir (…) Lo que ocurre a puerta cerrada no lo vemos. Sólo se sabe lo que decimos, lo que proyectamos”.

Si bien hablaba de su serie de entonces con HBO, podría decirse lo mismo con relación a la que se emite desde ayer “The Undoing”.

Esta miniserie de seis capítulos, en la que también trabajan Édgar Ramírez y Donald Sutherland, basada en la novela publicada en 2014 “You Should Have Known” de Jean Hanff Korelitz, presenta a Grace Fraser (Kidman), exitosa psicóloga que lleva una vida perfecta junto a su esposo Jonathan (Grant) y su hijo adolescente (Noah Jupe). Esta vida, en apariencia ideal, de pronto se derrumbará cuando ocurra un espeluznante asesinato machista y el esposo, un prestigioso oncólogo, desaparezca. Tras estos acontecimientos se abrirán las puertas de un pasado oscuro que desencadenará dolor y peligro para su protagonista, quien, al parecer, guardará por igual unos cuantos cadáveres en el clóset, expresa HBO en su comunicado de prensa enviado a PLUS.

“No sé si cualquier persona es puramente inocente o puramente culpable en cuanto a la naturaleza humana”, reflexionó Kidman en un encuentro en el que participó recientemente EFE.

“Lo que hizo que ‘The Undoing’ fuera un viaje emocionante para mí es que estás constantemente dudando de todos y de su comportamiento, ya que nadie está diciendo lo que de verdad piensa. Y la serie está hecha para ser ese clásico thriller al estilo Hitchcock en el que no sabes en realidad cuáles son los motivos de cada personaje”, añadió.

Experiencia palpable

Con un aroma de intriga que recuerda a “Big Little Lies” (David E. Kelley es el máximo responsable de ambas series), “The Undoing” trata temas como la familia, la mentira, la infidelidad y el privilegio que da el dinero.

“Hay maneras en que los ricos pueden comprar su escapatoria de ciertas situaciones. Y quieres verles caer, quieres ver que no puedan hacerlo. David siempre ha estado jugando con eso pero al mismo tiempo no intentaba hacer un thriller político puesto que quería que fuera una serie de quedarte enganchado frente a la televisión”, expresó la actriz de “The Others”.

Al margen de esa mirada afilada a la cúspide de Nueva York, Kidman destacó el derrumbe que sufre su personaje al descubrir las escalofriantes sombras que anidan en el interior de su esposo.

Mujeres auténticas

Con la directora Susanne Bier al frente de una producción que muestra un palpitante, tumultuoso y fascinante Nueva York ahora desaparecido en parte por la pandemia (“me parece como un sueño perdido hace mucho tiempo”, confesó Kidman), “The Undoing” supone, según la australiana, un intento más por presentar mujeres reales, complejas y no estereotipadas en la televisión y el cine.

“Tuve una conversación con un director y me dijo que quería empoderar a las mujeres, que estuvieran empoderadas en la pantalla. Y yo le dije que lo que debería hacer es mostrar a una mujer auténtica, con sus fallos y sus virtudes, con su desorden, sus ideas”, expresó.

“Lo que busco ahora son papeles en los que no tengas que tener menos de 40 años para ser protagonista. Eso es algo en lo que Meryl Streep, Jessica Lange, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling y otras maravillosas actrices abrieron camino para nosotras. Y de la misma manera nosotras estamos intentando hacerlo para la próxima generación”, dijo.