Niega tener problemas mentales

Paris Jackson es la protagonista de una nueva ola de rumores sobre su estado emocional. Esta vez, diferentes medios como E! News y People aseguraron que la hija del fallecido cantante Michael Jackson había sido internada en un centro de rehabilitación para atender sus problemas de salud mental, ansiedad y depresión.

Pero fue la misma joven de 20 años quien lo desmintió a las pocas horas. "Como siempre, los medios han exagerado todo. Sí, me he tomado una pausa en el trabajo, en las redes sociales y en el uso del móvil, porque puede ser demasiado a veces y todos merecemos un descanso, pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca", escribió a sus tres millones de seguidores en Instagram.

La modelo ya ha hablado abiertamente sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad. En 2013, con 15 años, fue hospitalizada después de haber intentado suicidarse, reportó El País de España. "Fueron varias veces.

Solo una salió a la luz. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no merecía vivir", dijo a la revista Rolling Stone en 2017.