Ninel Conde muestra su figura en traslúcida salida de baño

Foto: Instagram

La actriz mexicana, Ninel Conde, sorprendió a sus fans este martes con una fotografía que en pocas horas ha logrado conseguir más de 30 mil corazones en Instagram.

Luciendo un colorido bikini y una delicada salida de baño traslúcida, la también cantante posó para la cámara y escribió: "No mires atrás y te preguntes “por qué?” Mira adelante y pregúntate “por qué no?”.

Don’t look back you are not going that way ♥️.. lo mejor está por venir"



No es la primera vez que Ninel comparte con sus seguidores fotografías en bikini y con frases motivacionales.

Así lo hizo la semana pasada cuando modeló un bikini color beige y una salida de baño tipo animal print. "En la vida no seas un loro �� se un águila �� Un loro habla mucho pero no puede volar alto. Un águila calla y tiene el poder de tocar el cielo".

Foto: Instagram

Y sin duda no podía faltar el motivacional mensaje por el Día Internacional de la Mujer.

La artista compartió una fotografía donde lució un maquillaje colorido y alegre y el mensaje estuvo enfocado en el poder y las maravillas que las mujeres pueden lograr.

"Feliz día a todas las multiplicadoras de vida, guerreras incansables, mujeres, madres, hijas, esposas. Dale una semilla te dará un hijo, dale una casa te dará un hogar, dale alimentos y te dará una exquisita comida. Ella multiplica y engrandece todo lo que le des!

Feliz día de la mujer!", escribió en Instagram

Foto: Instagram