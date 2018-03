Nintendo presentó la consola Switch

Nintendo anunció ayer que la consola Switch saldrá a la venta el próximo 3 de marzo. La Switch contará con una pantalla táctil de 6.2 pulgadas (resolución de 1280 x 720), controles Joy-con extraíbles (con giroscopio y acelerómetro) que se podrán conectar a la televisión y llevar a todos lados. Además, la multinacional japonesa detalló que ofrecerá un servicio de juego online, que estará disponible solo algunos meses.

Tatsumi Kimishima, actual CEO de Nintendo, comentó en el evento realizado en Tokio que la Switch pueda adaptarse a diferentes videojuego. "Nintendo Switch es una nueva clase de sistema doméstico de juego que ofrece una amplia variedad de modos de juego", dijo.



Con ella los gamer contarán con una amplia gama de videojuegos, entre ellos se encuentran: Zelda, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance 2017, Rime, Has-been Heroes, Fifa, entre otros. La consola, además, tendrá una memoria interna de de 32GB y una batería que aproximadamente entre tres a seis horas.



Te dejamos la previa de los videojuegos que disfrutarás en la Switch.



The Legen of Zelda: Breath of the wild

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zw47_q9wbBE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Super Mario Odyssey

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5kcdRBHM7kM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Mario Kart 8 Deluxe

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tKlRN2YpxRE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>