“No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo”: Emma Watson a sus críticos

La actriz Emma Watson respondió a las críticas que ha recibido luego de haber participado en una sesión de fotos para la revista “Vanity Fair”, en la cual dejaba al descubierto parte de sus pechos. “El feminismo tiene que ver con dar oportunidades a las mujeres, con la libertad, con la igualdad. No entiendo qué tiene que ver eso con mis tetas”, declaró la actriz en una entrevista para la BBC.La actriz británica se mostró muy sorprendida por la polémica y añadió que había gente que no entendía el término feminismo. Watson hizo estas declaraciones en una entrevista a la BBC junto con el actor Dan Stevens, los dos protagonistas de la nueva película de Disney, "La Bella y la Bestia". Durante sus declaraciones, Stevens también respaldó la lucha de Watson en beneficio de las mujeres y dijo no entender cuál era la controversia por las fotografías.“Siempre me sorprende cuántos malentendidos hay con respecto al feminismo. El feminismo es para darle opciones a las mujeres, no para criticar a otras mujeres”, declaró la actriz, agregando que “la gente dice que no puedo ser feminista y tener pechos. Es desconcertante. No entiendo cuál es la confusión en todo esto”.Watson también señaló que la sesión fotográfica de Vanity Fair no fue solo parar mostrar sus pechos, sino que también incluyó otra serie de conceptos artísticos de los que la gente no habla. “Pareciera ser que todo se centra en que mostré parte de mis pechos y nada más. Ese es el problema. La gente no ve el panorama completo de las cosas y no comprende ideas tan complejas como el feminismo. Es una lástima”, agregó.