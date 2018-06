No había rastros de narcóticos en el cuerpo de Anthony Bourdain

A menos de un mes de la muerte de Anthony Bourdain, las autoridades francesas que se encuentran al frente de la investigación por el suicidio del chef presentaron los datos que arrojó la autopsia.

Al momento de morir, el cuerpo de Bourdain no presentaba rastros de narcóticos o alcohol, a excepción de mínimos restos de una medicina en dosis prescriptas, eso fue lo que comunicó el fiscal del caso al diario The New York Times. De esa manera se resuelve una de los mayores interrogantes alrededor del suicidio del popular cocinero. El chef se quitó la vida el pasado 8 de junio en el hotel Le Chambard, en la ciudad de Estrasburgo, Francia. En ese momento se encontraba trabajando para su serie “Parts Unknown”, y su cadáver fue encontrado por su compañero Eric Ripert.