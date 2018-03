No harán bromas sobre Trump

Lee también

La serie animada “South Park” puede que ya no incluya al presidente de Estados Unidos por ser “demasiado difícil” de satirizar, según declararon sus creadores.“Ya es muy difícil de burlarse, en la última temporada de ‘South Park’, que terminó hace mes y medio, estábamos intentando burlarnos de lo que sucedía, pero no podíamos seguir el paso porque la realidad era mucho más graciosa”, declaró Trey Parker, uno de los creativos.“Es difícil ahora porque la sátira se convirtió en la realidad, así que decidimos retirarnos –del tema político– y dejar que ellos hagan su comedia y nosotros haremos la nuestra”.No obstante, Donald Trump ya ha aparecido en varias ocasiones en la serie satírica. En las dos últimas temporadas apareció un personaje inspirado en el magnate, pero parece que ya no regresará, según Trey Parker y Matt Stone.