¡No importa el precio!: estas son las siete series más costosas de todos los tiempos

Lee también

Algunas lo parecen y otras, en realidad, no tanto, pero todas ellas conforman el “Top 7” de series de televisión más costosas de todos los tiempos. Ya sea por los sueldos de sus protagonistas o por las múltiples localidades que utilizaron para las grabaciones, estas cinco series rompieron sus propios bolsillos para alcanzar el éxito. Ya sea a través de Netflix, HBO o Warner, estas series lograron un gran impacto en la audiencia. Sin embargo, nadie imagina el costo que implicó poder volverlas una realidad.La lista empieza con “Sense8” en séptimo lugar. La serie, escrita por las hermanas Wachowski, famosas por ser las mentes creadores de la saga “The Matrix”, alcanzó un presupuesto de $9.5 millones por episodio. Luego, en sexto y quinto lugar, llegan dos superproducciones de Netflix, las cuales han sido de las más preferidas de la audiencia virtual: “Rome” y “Game of Thrones”, las cuales costaron hasta $10 millones por capítulo.En cuarto posición llega un clásico de las sitcom (series de una sola locación y enfocadas en situaciones de la vida cotidiana), el cual, tras 10 temporadas, llegó a su final más por presión de sus protagonistas que por pérdida de popularidad. Se trata de “Friends”, la cual costaba $10.5 millones por capítula, a causa de los elevados salarios de su reparto, el cual llegó a cobrar hasta $1 millón por episodio, conforme la popularidad del show fue aumentando año tras año.El tercer puesto es para otro de los clásicos de los 90. “E.R.”, la plataforma de lanzamiento para el éxito de George Clooney, costó $13 millones por capítulo, dato mucho más relevante cuando, en su primera temporada, cada episodio costaba únicamente $1.9 millones. Luego, en segundo puesto, llega “The Get Down”, creada por el cineasta Baz Luhrmann, y para la que Netflix destinó inicialmente $120 millones para su primera temporada, aunque parece que el presupuesto se disparó hasta llegar a unos $16 millones por capítulo.Finalmente, la serie más cara de la historia es “The Crown”, siempre de Netflix, la cual está basada en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Oficialmente, se sabe que el prespuoesto fue de #130 millones para toda la temporada, aunque, para su realización, se han contado hasta con $25 millones por capítulo. Según Time, la que fuera la ganadora del Globo de Oro al mejor drama de 2016 es la serie más cara de la historia, hasta este momento.