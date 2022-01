"No le queda": Critican rostro y vestido de Maribel Guardia tras supuesto cambio

"Como me veo te verás, si te va bien", bromea Maribel Guardia cuando le preguntan sobre algunas críticas que recibe en sus redes sociales, sobre todo por una reciente fotografía en la que posa con un mini vestido color rojo.

La cantante de 62 años asegura que no es monedita de oro para caerle bien a todos, así que no le preocupan las críticas, pues dice que la mayoría de los comentarios que recibe en sus publicaciones son buenos.

Sin embargo, varios cibernautas se le fueron con todo a Maribel por esta instantánea en la que luce su figura con un vestido rojo alto, por lo que los usuarios le recomiendan que no use atuendos tan juveniles, pues aunque se conserva bien, ese vestido es para las jovencitas: "No le queda", se lee entre las críticas.

Algunos usuarios criticaron el rostro de Guardia, pues según ellos, luce con exagerado botox.

Hace unas horas, Maribel Guardia posteó un video en el que le están poniendo la tercera dosis contra el Covid-19, por lo que muchos de sus fans bromearon diciendo que "aún no le toca la vacuna a las de 30".

Recientemente, la también actriz visitó su natal Puerto Rico para estar con su familia.