¿No le quieres perder la pista a los Obama? Este es su nuevo destino al dejar la Casa Blanca

Día de mudanza para los Obama en el vecindario Kalorama. Varios medios de comunicación atentos y vecinos caminando por la zona. #dcliving pic.twitter.com/fN5e2uvpie — Sulema Salazar (@SulemaWZDC) January 17, 2017

Luego de ocho años en la Casa Blanca, la familia Obama ya tiene todo listo para abandonarla. Ya hace varias semanas que se observan camiones de mudanza en los alrededores de la que será su nueva residencia, en el barrio lujoso de Washington, Kalorama Heights. Esta mañana circularon imágenes en la red social Twitter.Antes de eso, los medios estadounidenses aseguran que los Obama pasarán unas merecidas vacaciones en Palm Springs, en California. El sitio TMZ asegura que la familia abandonará la Casa Blanca en un helicóptero privado, hacia la base aérea Andrew. Posteriormente, saldrían en un Special Air Mission 29,000 -con el que ya no podrán contar al regreso- hacia California.De acuerdo con el Daily Mail, allí se hospedarían en el rancho del interiorista Michael Smith y su pareja, James Costos, embajador de Estados Unidos en España. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no ha dado detalles de cuál será su destino. La cadena CNN también adelantó, con fuentes anónimas, que los Obama se irán a descansar a Palm Springs (California).El viaje a Chicago de Barack Obama fue su último desplazamiento fuera de Washington a bordo del Air Force One (Air Mission 29,000).No obstante, los mandatarios salientes suelen hacer un último vuelo en el avión presidencial cuando ya han dejado formalmente el cargo y, en esos casos, aunque el aparato es el mismo, no se le llama Air Force One, ya que esa denominación se usa únicamente cuando a bordo va el presidente en ejercicio.