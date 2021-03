No llegaron al altar: Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron su relación

De acuerdo con el sitio Page Six, del New York Post, la pareja hollywoodense formada por Jennifer López y Alex Rodríguez habría terminado poco antes de la boda.



López y Rodríguez ya habían pospuesto la boda dos veces debido a la pandemia, pero este viernes el fin de la relación salió a flote en internet.



Los ex enamorados estuvieron juntos por cuatro años y se comprometieron en 2019, sin embargo no pudieron llegar al altar.



Algunas fuentes indican que la actriz y el exbeisbolista tuvieron problemas durante las últimas semanas y la distancia complicó la situación.



