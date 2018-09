"No me identifico con un solo género"

Cuando a Paulina Rubio se le pide describir "Deseo" –su nuevo disco– con una sola palabra, a ella se le hace una tarea bastante complicada. "Diría que rojo, pasión y sangre", responde con su ya conocida grave pero melodiosa voz la intérprete mexicana de 47 años. La cantante acaba de anunciar su primer lanzamiento discográfico en siete años, el cual saldrá a la venta el 14 de septiembre. El Comercio Perú conversó con ella sobre su vigencia en la industria, su relación con los medios de comunicación y su rol feminista.

¿Por qué esperaste siete años para lanzar tu nuevo álbum?

Son muchas razones. Soy una artista que empezó su carrera a los seis años, entonces el tomarme un tiempo sabático y descubrir a mis hijos era necesario. Siento como que han pasado 7 minutos, no años. Por otro lado, si bien es el primer disco que se edita en tanto tiempo, yo he seguido sacando canciones, videos y participando en programas para buscar nuevos talentos de la música.

¿Tu lema sigue siendo "regenerarse o morir"?

Eso es verdad. Sí.

La prensa siempre ha andado detrás de ti. Tal vez por tu forma liberal de llevar la vida y evitar mostrarte como la estrella perfecta. ¿Cómo es tu relación con los medios hoy en día?

Pues, como la de un amor verdadero. Es una relación de amor y odio (risas). Es un deseo mutuo.

Dijiste que con tus canciones tocas temas tabúes que las entrevistas no te permiten.

Como artista, lo que más me llena es transmitir lo que soy por medio de las canciones. Es lógico que yo me sienta más cómoda en el agua (en el escenario).

¿El "spanglish" al que siempre recurres es una mecánica para que tus canciones puedan pegar en el mercado anglosajón? A Luis Fonsi le ha ido muy bien en ese sentido.

Soy una mexicana que vive en Estados Unidos. Definitivamente nosotros hablamos así. Lo hacemos porque tratamos de ser naturales en la composición de la canción. Si aparece una parte en inglés, la dejamos y la respetamos porque es orgánico.

También has lanzado temas con artistas de diversos géneros y edades.

Creo que soy muy auténtica, mi música siempre se sale de la zona de confort. El cantar y componer con Nacho (para el tema "Desire [Me tienes loquita])" me ha enriquecido. Descubrir nuevos talentos, como Morat, fue increíble, porque son muy buenos. Este disco tendrá de todo. Colaboraciones de diverso tipo.

Y con la moda de los ritmos urbanos. ¿Hay alguna rama dentro de este género que te llame la atención?

Me gusta mucho la rumba porque puede desarrollarse de diferentes formas y arreglos. Cuando uno es productor y sabe que en la música no hay reglas, rompe esas barreras del miedo y se pone a crear. Si escuchas "Mi nuevo vicio", es una rumba flamenca y colombiana, pero al momento de meterle la guitarra puede sonar como mexicana... Nosotros no queremos etiquetas, creemos más bien en una buena canción, pero hay gente que la cataloga. Nosotros la hacemos y ya que el público la reciba. No somos expertos, no me identifico con un solo género.

¿Cómo llevas tu papel de feminista en la actualidad?

Soy una mujer con la bandera en alto por la libertad de expresar lo que sentimos. A mí no me sorprende lo que la sociedad está viviendo y esas voces de mujeres que se están levantando. Yo vengo de un matriarcado, entonces en mi familia la mujer siempre ha tenido una voz de líder. Esa es una cuestión que reafirma mi genética y arte. Tengo una parte dentro de mí que no tiene miedo a las mezclas de palabras simples y mensajes profundos. La lírica puede haber cambiado en mis canciones, pero el mensaje no... Hay que hacer una revolución rosa.