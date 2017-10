Tiene 25 años y cuenta con seis discos a sus espaldas, pero tras el éxito de Demi Lovato se esconde un historial de sufrimiento del que ha logrado pasar página y que plasma ahora en el documental “Simply Complicated”: “Soy una persona completamente diferente y estoy feliz por ello”, dijo a Efe.

Lovato, la voz de temas como “Sorry Not Sorry”, arrastra unos 140 millones de seguidores en redes sociales y por eso quiere dejar claro que no es oro todo lo que reluce, y que ella misma ha sufrido –o aún sufre– los problemas que afectan a cualquier otra persona. “Llevé a cabo muchos comportamientos dañinos para la salud”, reconoció la artista estadounidense en alusión a su abuso del alcohol y las drogas.

“Pero el principal problema es que sufría mucho por enfermedades mentales para las que no estaba recibiendo tratamiento”, indicó.

“Soy una persona completamente diferente y estoy feliz por ello. Lo he pasado muy mal. No me quería a mí misma, pero he aprendido que no necesitas a nadie más para sentirte plena contigo misma. Aprender a quererte es fundamental”.