“No olvidemos el niño que llevamos dentro”

Miguel Álvarez recuerda que sus papás al principio lo regañaban porque a los 12 años se maquilló por primera vez el rostro para hacer comedia. En ese llamado de atención no tuvo temor; la experiencia solamente reafirmó su convicción. “Siempre había gente que me decía que de eso no iba a vivir, pero desde los seis años siempre soñé con ser payaso”, dijo.

“Me vine pensando en que, si yo aprendía, podía ayudar a otros a salir de zonas en riesgo, delincuencia y todas esas estructuras”.

En la adolescencia perdió la cuenta de los talleres a los que asistía con la sed de aprender más sobre el “clown”, pero llegó uno que le cambiaría la vida. “Con Vacilarte aprendí a hacer malabares, zancos, monociclo, etc. Gracias a ese grupo, en La Casa Tomada recibí talleres con maestros de México, España y Argentina. Ahí conocí a Santi Mutante, un maestro mexicano que vio mi talento y me recomendó para una escuela de allá llamada “Cirko de Mente”; con esta carta de presentación y con el apoyo de la gestora cultural Ruth Guttfreund pude estudiar circo”, dijo.

“Mi sueño es tener mi propio circo y poner una escuela de circo en El Salvador. En este arte es muy importante el aventurarse a querer hacer las cosas”.

Miguel Humberto Álvarez (Mazcón), Artista Clown especializado en cable tenso

Actualmente, Miguel –conocido como Mazcón– se encuentra de gira con la compañía Gallo Pinto. En sus visitas a El Salvador replica los conocimientos con niños y jóvenes en talleres de trapecio, acrobacia, equilibrio y su especialidad, cable tenso. “Si uno aprende, aprendemos todos. Cuando vengo al país siempre contacto a gente que tenga redes en comunidades y otros apoyos como Casa y sombrilla, circo social”.

Nombre:

Miguel Humberto Álvarez

Edad:

22 años

Estudios:

Artes Circenses Contemporáneas en la academia Cirko de Mente, en México

Trayectoria:

Compañía Crazy Magic Show y, actualmente, en la compañía Gallo Pinto.