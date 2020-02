"No podemos esperar para ir a su país": KISS quiere probar la comida salvadoreña y ver las montañas

No todos los días se puede hablar con una verdadera estrella mundial de la música y mucho menos con una que fue el pionero de los grandes espectáculos con efectos visuales en cualquier género. Porque antes de cualquier impresionante show pop, ya existía Kiss. Gene Simmons, conocido por su personaje de "el Demonio" (The Demond) y líder de la banda fundada en Nueva York a inicios de la década de los 70, tomó su teléfono para hablar con PLUS, de LA PRENSA GRÁFICA y adelantar detalles del concierto que tiene programado ofrecer el 24 de abril próximo en el Estadio Jorge "Mágico" González gracias a Two Shows. Prometió el mejor show de la tierra.

¿Cuáles son tus expectativas de este primer concierto de Kiss en El Salvador?

Creo que va a ser muy emocionante porque estamos trayendo el show estadounidense completo a El Salvador. Esta es nuestra primera vez y vamos a presentar el espectáculo más grande, con más fuegos artificiales y más efectos especiales que cualquiera haya visto en El Salvador. Estarás muy impresionado. Verás, no podemos esperar por llegar. Somos grandes admiradores de El Salvador. Conozco su historia porque solía enseñar sexto grado en español en Harlem a los puertorriqueños y cubanos, en Nueva York. Y El Salvador tiene una larga y orgullosa historia, la comida, la cultura de los indios originales. Tengo muchas ganas de visitarlos.

¿Qué más conoces sobre El Salvador?

Sé que El Salvador ha tenido la bendición de tener un territorio increíblemente hermoso. Colinas, vegetación, clima perfecto y, por supuesto, los países que rodean El Salvador. Siempre ha habido peleas. Sabes que cada país tiene sus problemas. Los rebeldes y el comunismo y todo eso, pero el hecho de que El Salvador sobrevive dice mucho sobre lo orgullosa que está la gente porque al final de todo nunca se trata de política. Siempre se trata de las personas y cuando las personas aman a su país y están orgullosos de su origen y de cuál es su cultura y todo lo que es posible.

¿Qué opinas sobre los fans latinoamericanos?

Me encantan. Crecí en Nueva York y sabes que Nueva York tiene principalmente puertorriqueños y cubanos. Pero cuando vienes a la costa oeste de Estados Unidos más de la mitad de la población son mexicanos o latinoamericanos. Entonces, las estaciones de televisión más grandes en Los Ángeles son hispanas. Parte de la cultura aquí es que todos comen burritos y tacos, ya sabes todo eso. Es parte de la cultura. ¡Me encanta!

¿Puedes describir un poco el espectáculo que Kiss ofrecerá?

Sí, verán 14 platillos voladores en el escenario. Cada uno es enorme y cada uno se mueve por su cuenta, pueden subir y bajar por todas partes y disparan vapor debajo de él y cada uno de los platillos voladores tiene una pantalla, de modo que cuando miras hacia arriba puedes ver cosas diferentes u otro planeta. Detrás de nosotros habrá una pantalla en todo el escenario y vamos a volar fuera del escenario, toda la banda se baja desde el techo hasta el escenario, nuestro baterista y su batería estarán volando hacia el escenario y luego Paul llegará del escenario a la parte posterior de la sala del concierto. Y yo volaré hasta la parte superior del sistema de luces. No se parece a nada que hayas visto antes. Este será el mejor espectáculo de la tierra.

¿Cuál es el mayor riesgo de un show de este tipo?

Bueno, siempre hay un riesgo, sabes incluso escupir fuego en cada espectáculo, no hay falsificación, tenemos que tener mucho cuidado y no hacemos nada falso, ya sabes, todo es real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, es muy peligroso.

¿Realmente este será el final de Kiss o es parte de un plan de marketing?

Realmente es el final y te diré por qué. Para cuando terminemos voy a tener 72 años y ese es el momento adecuado para terminar. Acabamos de tocar en nuestra ciudad número 115, hace unos dos días. Para cuando hagamos un alto, habremos tocado en alrededor de 250 ciudades de todo el mundo. Y ese es el momento adecuado para detenerse. Sabes que cuando estás en la cima del juego y estoy seguro de que has visto bandas que son demasiado viejas para estar en el escenario y no queremos hacer eso. Queremos dejar de tocar mientras aún somos fuertes y mientras podemos ofrecer el mejor espectáculo de la tierra. Entonces sí, esta es la última gira.

Esta es una pregunta importante para los fans: ¿Crees que realmente el rock ha muerto?

Sí, lo está. El problema es que el rock está muerto porque los fanáticos ya no están pagando dinero por ello. Puedes descargar y compartir música de forma gratuita y eso significa que las nuevas bandas no tienen oportunidad porque se necesita dinero para poder dejar tu trabajo diario y ser músico a tiempo completo. Así que la última gran banda que puede tocar en estadios en el mundo es Foo Fighters, pero tienen 20 años. No hay nuevas bandas de rock que sean grandes, nadie...

¿Cuál es el legado más importante que deja Kiss a la historia de la música?

Antes de Kiss podías subir al escenario con una guitarra acústica y no hacer un show, pero después de Kiss no puedes simplemente subir al escenario sin show. Entonces, ya sea Shakira o Madonna o Depeche Mode o cualquiera, todos tienen grandes shows ahora. Y si Sir Paul McCartney o los Rolling Stones o alguien se sube al escenario y hace estallar fuegos artificiales y bombas, ¿de quién crees que aprendieron a hacer eso?

¿Puedes enviar un mensaje a tus fans salvadoreños?

Lo más importante es que todo el mundo debe entender que amamos El Salvador, hablamos de eso todo el tiempo y de cómo no podemos esperar para ir a su país. Visitar a nuestros fanáticos y ver las maravillas de las montañas y sus alrededores, probar la comida, ver a las mujeres, no podemos esperar, es muy emocionante.