"No podemos pintar la música con un solo color"

Música hecha en casa, música de El Salvador. De la variada discografía producida recientemente, en la que encontramos metal, pop y hasta funk, "Nada suena" cumple con el potencial para considerarse el álbum que viene a resolver la falta de buen rock en español, ese con tinte suramericano que no se escuchaba desde las décadas de los ochentas y noventas, específicamente con la influencia de vieja escuela argentina. Pero Proyecto Pulpo, la banda responsable de este producto, decidió hacer diferencia al agregar además una buena dosis de arreglos progresivos y propios de la psicodelia, aunque de forma moderada para poder llegar a más público. Este exponente se encuentra celebrando dos años ya dentro de la escena local, y se trata de un buen momento para que uno de sus fundadores, Eduardo Oliva –voz, guitarra y compositor– nos cuente detalles del proceso creativo que transmiten con sus tentáculos.

¿Cuáles son las influencias musicales del grupo? ¿Almendra? ¿Spinetta? Nos recuerdan a ese estilo del clásico rock argentino.

Son diversas. Con una fuerte influencia de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Yes, Tame Impala y Radiohead; alma latina, diversidad rítmica y sonidos para volar. A mí en lo personal me influencia muchísimo Spinetta, y cuando hablamos de él hablamos de Invisible, Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Jade, como solista... Entonces, al ser el compositor de la banda, se siente mucho, incluso en las letras. Nosotros somos una banda de rock alternativo en español con matices de rock progresivo y psicodelia, como lo mencionaste en tu apreciación del álbum.

¿Cuál es el mensaje central del disco?

El disco es como un libro lleno de memorias y hay un personaje central. Vamos explorando sus recuerdos en un periplo impulsado al buscar un lugar del que no volveremos jamás. Ese es nuestro mensaje: en nuestra música pueden encontrar una especie de cajita musical en la que pueden encerrarse para entrar en la historia de un personaje melancólico, intenso y misterioso, mismo con el que se pueden sentir identificados. En nuestra música pueden encontrar ese lugar del que no volverán jamás al no sentirse identificados con su mundo e impulsar un choque contra otro mundo que los inquiete, siempre y cuando tengan la disposición de no regresar jamás, al menos como tal.

El rock en español estuvo de moda en los noventas, fue un verdadero "boom", con un estilo un poco más contemporáneo, pero buscaron una vía más clásica. ¿Cuál es la idea de usar este estilo?

Nuestra música tiene un elemento crucial para entender todo esto: la ambivalencia. Casi siempre vas a encontrar en nosotros dos emociones opuestas, dos épocas opuestas... Queremos generar contraste, este es muy efectivo y necesario, queremos lograr un estilo auténtico. En estos tiempos creo que hemos hecho algo que se necesitaba, no es anclarnos en el pasado, tampoco ver el presente con los ojos del futuro, pero hay esencias que van a permanecer en esta tierra y hay que contrastar. No podemos pintar la música con un solo color.

¿Hay alguna influencia local?

Sí, hay una fuerte influencia de Akumal, La Cosa Encantada, y sin querer queriendo, Nativa Geranio, que por ahí hasta nos han dicho "la Nativa de nuestra época". No son etiquetas que nosotros busquemos, es mejor que la gente, que la prensa, que el exterior ponga eso, le agrega una mística hermosa. Y hay una historia muy interesante, todo esto empezó conmigo siendo fan de Carelo, él fue bajista de La Cosa Encantada (en lo personal, mi banda local favorita).

¿Cuáles son las canciones clave del disco para darse a conocer?

"Subducción", nuestra premisa conceptual y primer sencillo. "Soda de almendra", la más coreada en los toques. "Gravedad", con el distintivo de la voz de Carelo. "La chica del overol" y "Motivos", las que más explican nuestro estilo reuniendo todas nuestras influencias. "Lluvia de truenos", la más prendida y la que en vivo pone todos tentáculos arriba (ya sea levantando las manos o poniéndolos "patas arriba").

¿Cuál fue la idea en "Forajido fantasma"?

Anteriormente hablé de un personaje principal en todo el álbum y es él. "Nada suena" es un viaje dentro de la memoria de "El forajido fantasma". Nuestra idea con la canción fue dejarlo mudo, porque ya todo el disco habla sobre él, y darle la atmósfera indicada, la de una persona misteriosa, melancólica, intensa, frenética... A lo largo del álbum vamos contrastándolo con sus diversas emociones.