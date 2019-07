No quiere que los extraterrestres se lo lleven

Situaciones inexplicables han despertado en Robbie Williams el temor hacia los extraterrestres. Por esa razón, en el podcast Alien Nation, presentado por Jo Wood, dijo que quiere evitar a toda costa que puedan ponerse en contacto con él. "El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas no fue precisamente mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo.

Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza.

Y si me veía obligado a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya lo estaba", confesó el exintegrante de Take that. Aclaró que muchos pueden pensar que no es lo más cuerdo de su parte, pero su seguridad es primero. "Puede que sí que tenga una enfermedad mental.

No sé, no creo que sea así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con los escépticos", concluyó Williams de 45 años.