Tres años han pasado ya desde que Polifacetik lanzó su disco “Plastilina” (el primero dentro de su trayectoria) y conquistó a los salvadoreños con su propuesta pop.

En 2018 las cosas han cambiado: la banda tiene una nueva alineación artística (muchos de sus integrantes ya no están ahí) y bajo el mando de Paúl Vargas, mejor conocido como Zizzy Panther, trabajan en una nueva propuesta musical, titulada “Las confesiones del Capitán Dexternugget & el Sr. Multicolor”. El proyecto posee tintes de rock and roll, ska latino y pop.

Para hablar sobre la nueva producción, Plus entrevistó a Zizzy Panther y tuvo acceso a escuchar las primeras canciones, melodías que dejan claro el egoísmo, ambición y, hasta cierto punto, resentimiento del compositor salvadoreño.

“El primer disco definitivamente fue diseñado para una base de fan y el segundo es más arte, es algo diseñado para mí, en donde experimenté con varios instrumentos”.

Zizzy Panther, compositor y fundador de Polifacetik

¿De qué va el nuevo disco?

El disco se llama “El show del Capitán Dexternugget & el Sr. Multicolor”. Son dos personajes que representan la dualidad de lo que yo pasé en ese momento (tiempo de crisis). Es una dualidad entre el bien y el mal. El capitán Dexternugget es una persona mucho más extrovertida y representa lo que las personas pueden ver de mi afuera, pero no pueden ver adentro. El Sr. Multicolor es más de las emociones, porque he tenido que lidiar con personas que malinterpretan mis mensajes. Es bastante biográfico.

¿En qué está inspirado?

Tienen un montón de inspiración tanto nacional como internacional. Akumal me inspira un montón, el hecho de que Melvin cante es una gran cosa. También La Cosa Encantada, Diente Amargo se ha reflejado bastante en mis composiciones. Cuando vi las propuestas de estas tres bandas me impresionó el nivel de personalidad que tenían.

¿Qué pretendes con esta propuesta tan diferente?

No quiero hacer pop, no quiero ser la cara bonita de la escena. Le estoy echando tierra al primer disco, porque no quiero ser la cara bonita. Quiero que las personas reconozcan mi talento, mi musicalidad, mi creatividad por lo que realmente pueda plasmar, no es una canción pop, sino en la conceptualización de un disco entero. Es bien egoísta.

¿Cómo resumirías a qué suena este disco?

Tiene rock and roll, ska latino, un poco de pop. Hay un sencillo que está diseñado para las radios, se llama “Digan lo que diga”. Habla de un amor inocente, amor de cuando teníamos ocho años, porque ese amor inocente no vuelve más en la vida. Yo creo que soy yo intentando hacer música, así definiría a qué suena el disco.

¿Cuál es la mayor novedad?

En los arreglos y en el cambio de sonido está la novedad. Solo el hecho de que mi voz esté ahí cambia un montón, porque mi voz es mucho más desquiciada, tiene un poco más autoridad. Además, también podría mencionar la experimentación de sonidos. El disco anterior surgió de meter un montón de demos, este fue mucho más pensado. Compuso 23 temas y solo escogí 10.

¿Qué querés causar en las personas que los escuchen?

Quiero causar en ellos autenticidad. Quiero que ellos sepan a la hora de escuchar cualquier nueva canción, que inmediatamente digan: “puta, ese es Paul cantando, ese Paul componiendo, ese Paul está pelado y suena a él”.