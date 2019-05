No será padrino de Archie

La estrecha amistad entre los Clooney, George y Amal, con los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer, Meghan, no sería suficiente para que el actor acepte convertirse en el padrino de Archie.

Y es que los Clooney son padres de unos gemelos (Ella y Alexander) que parece le sacan más canas de lo esperado al famoso Batman noventero de 57 años.

"Tengo gemelos y apenas puedo con ellos", dijo al portal Extra. "Sería muy mala idea porque no se me daría nada bien. No voy a ser el padrino. Te lo prometo, estoy muy seguro de ello", agregó.

Cuando Meghan se mudó a Inglaterra recurrió a Amal en busca de recomendaciones de salones de belleza; desde entonces surgió una química increíble que hasta llevó a los Clooney como invitados a la boda y banquete real.

Semanas más tarde, los recién casados los visitaron a su mansión del lago para disfrutar de una breve luna de miel, por lo que en los últimos días se había barajado los nombres del famoso actor y su esposa como padrinos.

Clooney respondió: "A todo el mundo le encantan los rumores, pero no es cierto. De verdad, no querrían verme como padrino de nadie".