"No soy presumido, sufro ceguera facial": qué es la prosopagnosia, el trastorno que Brad Pitt asegura padecer

La prosopagnosia es la dificultad para distinguir una cara conocida, por lo cual Pitt teme que su afección haya dado una impresión erronéa de su persona, haciendo parecer que es presumido o frío.

“Mucha gente me odia porque piensa que les estoy faltando el respeto", mencionó Pitt en una reciente entrevista para GQ, y según recoge la cadena de noticias CNN.

Si bien al actor no lo han diagnosticado oficialmente, asegura padecer la cereguera facial y por ello decidió aislarse. Ya había hablando de esto para otra revista, la Esquire, en 2013. “Por eso me quedo en casa”, dijo.



¿En qué consiste la enfermedad?

La prosopagnosia es un trastorno neurológico que no tiene relación con la pérdida de memoria o la discapacidad visual general, sino que se limita a no reconocer una cara conocida.

En otras palabras, la persona que sufre esta enfermerdad puede ver las caras, pero no puede indentificarlas, ya que ha perdido la conexión con esa parte de la retentiva.

Existen diversos grados de severidad en la ceguera facial; algunos pacientes tienen problemas para reconocer rostros conocidos, como un amigo o un familiar, mientras que para otros es incluso imposible identificar su propio reflejo.





¿Cuál es el tratamiento?

Los neurólogos afirman que la afección no tiene cura, pero sí se puede controlar utilizando otros elementos para distinguir a las personas, como el color del cabello, el estilo de caminar o las voces.

"El enfoque de cualquier tratamiento debe ser ayudar al individuo con prosopagnosia a desarrollar estrategias compensatorias", explica el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos del Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés).

La ceguera facil puede ser congénita (desde el nacimiento) o desarrollarse luego de un trauma cerebral. Según investigaciones la prosopagnosia puede afectar hasta 1 de cada 50 personas.

