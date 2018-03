¡No te imaginas a qué banda expulsó Donald Trump de uno de sus hoteles!

Lee también

Durante una entrevista para la revista digital “The Cut”, propiedad de “The New York Magazine”, Payne, uno de los integrantes de la “Boys Band” más aclamada del momento, One Direction, declaró que fueron “expulsados y echados a patadas” de uno de los hoteles de Donald Trump, por el propio presidente de los Estados Unidos."Una vez Trump nos echó de su hotel. ¡No lo creerías!. Fue porque nos negamos a conocer a su hija en el momento en que él quería que la conociéramos. Una noche llamó a nuestra manager y nos dijo que una de sus hijas nos quería conocer y conversar con nosotros, pero nuestro manager dijo que estábamos dormidos, ¡y era verdad!", declaró el cantante, quien no especificó en qué año sucedió todo.“Cuando el manager le dijo eso, Trump dijo que nos despertara a como diera lugar. Nuestro manager lo hizo pero nos molesto su actitud, así que dijimos que no lo haríamos. Por eso nos prohibió usar el garaje del hotel para usarlo como salida de emergencia a los conciertos”, añadió.Según Payne, “Trump después dio órdenes que nos fuéramos. Simplemente dijo: ‘¡Ok, no los quiero en mi hotel!’ en una llamada telefónica y sus empleados nos obligaron a buscar otro lugar de estadía. ¡Es increíble!”, destacó durante la entrevista.Hasta el momento, Payne no aclaró cuál de las hijas de Trump quería conocer a la banda, aunque se presume que fuera Tiffany, de 23 años, quien se ha declarado aficionada a la música, a tal grado que su padre le pagó el estudio musical para grabar un sencillo en 2014 titulado “Like a Bird”.