No te imaginas el nuevo color del cabello de Shakira

Hacía años que no veíamos a Shakira con un look diferente a su tono rubio dorado en el cabello. Apenas ayer sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía con un tono mucho más violeta y un flequillo."Preparándome para rodar con Black M Shak", escribió en la descripción de la imagen. Lo que no se sabe es si se trata de una peluca o si realmente se tiñó y cortó el cabello.A Shakira la hemos visto desde sus inicios con el pelo negro, rojo y luego el rubio. Lo cierto es que de todas formas se veía bien. ¿Qué opinan ahora?