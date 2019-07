"No. 6 Collaborations Project"Enamora a todos

En una sudadera amarilla que salió recientemente a la venta, Ed Sheeran aparece disfrazado de panda. Sus fans ya saben que un día se paseó por Osaka, en Japón, oculto dentro de aquel enorme y tierno corpachón.

Por una vez, el músico más cotizado del planeta pretendía pasar inadvertido. Para los profanos del joven británico, sin embargo, la prenda puede servir como resumen de su nuevo disco.

Ante todo, en la imagen de la sudadera, le acompaña Justin Bieber, vestido de mazorca. Y la unión con otras estrellas, como Bruno Mars, Eminem o el propio canadiense, es una de las claves de "No. 6 Collaborations Project", que salió a la venta ayer.

Además, tras una primera escucha del disco, queda claro que el tipo que llena estadios y ofreció 94 conciertos el año pasado no se conforma con la pasión que ya despierta. Ahora intenta abrazar nuevos géneros, del rock al trap. Y se junta con divos como él. Sus seguidores ya son muchos, pero Sheeran parece ir a por el amor de todos. Como un panda.

Por lo pronto, una cincuentena de invitados asistió al encuentro organizado el jueves en Madrid para adelantar siete canciones de las 15 que componen el disco. Aunque la presunta revelación acabó en promesa rota: de los temas que sonaron, cinco ya están disponibles desde hace días en Spotify. Tan solo dos, "South of the Border" y "Nothing on You", regalaron la novedad esperada.

Va más allá

"Con este disco Sheeran se expone, sale de su zona de confort", aseguró en la presentación Jaime Altozano, productor y "youtuber" volcado en la divulgación musical. Ya que cada tema del álbum suma una o más colaboraciones, la duda era si el británico llevaría a los demás a su terreno de pop pegadizo y baladas o se dejaría arrastrar hacia mares ignotos.

Con la excepción rockera de "Blow", que el músico creó con Bruno Mars y Chris Stapleton y que suena a Lenny Kravitz, el veredicto parcial se sintetiza en un comentario de Altozano: "Los ‘edsheeraniza’ a todos".

De "Nothing on You", con el trapero argentino Paul Londra y Dave, a "Best Part of Me", con YEBBA, pasando por "Beautiful People", con Khalid, varían las melodías, se cuela el castellano en la letra, pero se mantienen los pilares que Sheeran casi siempre emplea, como subrayó Altozano: sus "loops", el llamado ritmo 3-3-2, la escala pentatónica y lo que el "youtuber" bautizó como "acordes de banda sonora", esos que acarician a cualquier oído.

Quien aprecie "The A Team", "Shape of You" o "Thinking Out Loud" no se sentirá muy lejos de casa. Y, a la vez, quizás haya nuevas víctimas del hechizo. "Puede gustar a quien ame Titanic y a quien escuche a J Balvin", dijo Altozano. A saber.

El presentador defendió que hay dos Sheeran: "El que te lleva de la discoteca a la cama y de la cama al altar". "Shape of You" sería un ejemplo del primero, mientras que "Perfect" representaría al segundo. Y ambos se vuelven a reunir en "No. 6 Collaborations Project". Tanto que Altozano sentenció que "Best Part of Me" "sonará en todas las bodas". Omitió mencionar, eso sí, al tercer Sheeran: hay estudios que defienden que es también el más escuchado para dormirse, o en los funerales.

En todo caso, si el cuarto álbum se mide con el listón de éxito de los tres anteriores, a la vez confirma el poderío de Sheeran.