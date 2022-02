“Noche de Fuego” de la salvadoreña Tatiana Huezo, quedó fuera de los Óscar [+Videos]

La película “Noche de Fuego”, que desde noviembre es parte del catálogo de Netflix, quedó fuera de las nominaciones al Óscar en la categoría Mejor Película Extranjera.

“Noche de Fuego” de la creadora Tatiana Huezo, anteriormente ya obtuvo otros reconocimientos internacionales como una mención especial en Festival de Cannes y se agenció tres premios, incluyendo Mejor Película Iberoamericana, en el Festival de San Sebastian, por lo que resultaba una fuerte candidata en esta terna.

Huezo, que ya ha logrado reconociento por retratar dramas de América Latina en premiados documentales, fue lo que pesó para que México la eligiera para postularla como candidata.

“He estado muy cerca de mujeres que están buscando a sus hijas desaparecidas, entonces no era un tema nuevo para mí”, manifestó, en su momento la cineasta sobre su película que retrata la vida en un pequeño pueblo enclavado en las montañas mexicanas, asediado por los cárteles de droga, la pobreza y la minería, tres males infaltables en la realidad latina.

Al final, los 9.487 miembros de la Academia de Hollywood, que lleva varios años incrementando sus filas para fomentar la diversidad, terminó seleccionando las siguientes películas internacionales:

“Drive my car” (Japón). Solo se puede ver en su sitio web: https://drivemycar.film/buy-tickets

“Flee” (Dinamarca). No está disponible en streaming

“La peor persona del mundo” (The Worst Person In The World, Noruega). No está disponible en streaming.

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bután). Puedes verla en Cuevana

“Fue la mano de Dios” (È stata la mano di Dio, Italia). Disponible en Netflix