Noche vibrante en el CIFCO al ritmo de Vilma Palma e Vampiros junto a Miguel Mateos

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) se vistió de gala con la presentación de los suramericanos Vilma Palma e Vampiros y Miguel Mateos.

Con una energía y vibra sin igual y en medio de un ambiente electrizado, la banda de Rosario, Argentina, se engancho a la fiesta para cantar sus mejores éxitos.

"Me vuelvo loco por vos" fue la primera canción del "set list" de la noche. No terminó de sonar y se empalmó a son de batería y guitarra con la segunda: "Te quiero tanto" y luego, "Mojada".

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Héctor Acosta

No faltaron "Ella era un travesti", "Bye, bye" y "Todo lo que fue" y "Voy a vos", cantados a gritos desde todos los costados.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Héctor Acosta

Un delicioso medley con las canciones "La muralla verde" (sí, de Enanitos verdes), Música Ligera (de Soda Estéreo) y sus originales "No somos nada" y "Perdiendo el tiempo" también estuvieron en la velada

"Son unos divinos, es una bendición venir acá, que nos escuchen y nos sigan prefiriendo, qué Dios los bendiga", dijo "el Pájaro" a la fanaticada tras ese popurrí y finalmente se despidieron con "Otra canción de amor".

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Héctor Acosta

Mateos, espectacular



Con la potencia que le ha caracterizado a su voz y a sus composiciones musicales, Miguel Mateos tomó turno a eso de las 11:28 de la noche para seguir con la segunda parte del show de rock muy intenso. No en vano, pionero del género.

"Llámame si me necesitas" fue la canción elegida para abrir su participación y luego, subió de nivel con "No me importa nada más", de su disco y gira "Undotrecua".

Miguel Mateos pone a cantar al público en el anfiteatro de CIFCO. Video/Héctor Acosta pic.twitter.com/5KKPMvWNAU — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) August 30, 2019

El clásico "Si tuviéramos alas" y otros "Con mi sombra en la pared" y luego "Desnúdame", temas puramente rockeros, fuertes y muy afincados en la mente de la gente estuvieron en su "set list"

Pero qué sería un concierto del argentino sin sus grandes éxitos: "Es tan fácil romper un corazón", "Cuando seas grande" y sí señores, "Obsesión".

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Héctor Acosta

Cumplió



En la apertura, la banda nacional Prueba de Sonido, con sus mejores éxitos, salió al escenario mientras los costados aún se llenaban. La gente presente celebró sus canciones con fuertes aplausos al tiempo que coreana sus canciones.

Sin embargo, el momento más álgido de su presentación fue cuando llegó la interpretación de "Hacer nuestro el universo", su principal hit de todos los tiempos. El anfiteatro se llenó del ambiente noventero deseado.

"Creo que no hay mejor regalo para el artista nacional que ser recibido así por su público", dijo el vocalista Alex Oviedo para finalizar su participación.