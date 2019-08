“Nos sentimos devastados”: Apes of God anuncia su retiro definitivo de los escenarios tras asesinato del vocalista César Canales

La banda de death thrash Apes of God se pronunció finalmente este domingo luego que su vocalista César Canales fue asesinado el sábado por la noche mientras se presentaban junto a otros grupos en el evento “Green Metal Concert” en el municipio de Armenia, Sonsonate.

Foto: Cortesía/Apes of God

Apes of God publicó un texto de cinco párrafos en su página de Facebook donde expresan su consternación por lo ocurrido y anuncian que se retiran de forma permanente de los escenarios. “Por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros, ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una ´escena´ como ésta. Descansa en paz, hermano, pronto nos reuniremos”, escribieron.

Manifestaron que durante la tarde del sábado, la banda fue “víctima de una serie de agresiones físicas y verbales” en el evento que culminaron en “el asesinato a sangre fría” del vocalista.

“Como banda nos sentimos devastados por este hecho, ya que nos ha tocado sufrir en carne propia el ver cómo nuestro amigo, nuestro hermano, moría en nuestros brazos”, expresaron.

El crimen ocurrió en el restaurante Rancho Grande donde se llevaba a cabo el evento "Green Metal Concert" en Armenia, Sonsonate. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

“Esta terrible noticia ha sido difícil de digerir para la familia de César, para el círculo cercano de amigos y para todos aquellos que siempre han estado con nosotros dándonos su apoyo incondicional. Solo esperamos que las autoridades tomen las cartas del asunto en este caso y que se haga justicia a nuestro hermano”, agregaron.

El crimen se produjo a las 6:45 de la noche en el restaurante Rancho Grande donde inició el evento a la 1:00 de la tarde. Según información preliminar, uno de los asistentes discutió y golpeó al vocalista, luego lo asesinó.

Cruz Roja Salvadoreña llegó al lugar para atender la emergencia pero debido a que la lesión fue en la cabeza fue imposible salvarlo, dijeron. Una persona que acompañaba a la banda sufrió una crisis nerviosa y fue atendida en la clínica comunitaria de salud familiar del municipio.