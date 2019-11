"Nosotras siempre estamos en constante renovación"

Karla Diaz

La espera acabó. Hoy es el 90’s Pop Tour en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). La cita es a las 8:30 de la noche. Un espectáculo que ofrecerá luces increíbles y efectos especiales que acompañarán a las agrupaciones que se suman a esta gira: Magneto, JNS, OV7, Kabah, Mercurio, The Sacados y Caló. Las localidades y precios son: Ultraplatinum $175, Platinum $135, VIP $80 y Preferencial $50 (agotada).

La cantante y presentadora Karla Diaz es integrante de JNS y en entrevista con Plus habló sobre las experiencias que esta gira les ha ofrecido y explicó también por qué es una de las más especiales. "¡Váyanse cómodos!", dijo como mensaje al público salvadoreño.

¿Que significa para JNS ser parte del 90’s Pop Tour?

Ya son casi tres años de este 90’s Pop Tour que arrancó. Contentas de seguir todavía, agradecidas obviamente, llenas de bendiciones. La verdad es que esta gira nos ha traído mucho aprendizaje, hemos pisado escenario con artistas increíbles que admiramos de toda la vida y poder cantar una canción con ellos es algo que no se puede explicar con palabras. El agradecimiento es lo más importante que rescato de esta gira, nunca esperamos la respuesta de tanta gente, nunca esperamos llenar tantos estadios y llegar a tantos lugares.

¿Cómo se han preparado para esta gira?

Siempre antes de un show -claro cuando hay tiempo- platicamos entre nosotras, tratamos de decir unas palabras de protección, el escenario del 90’s Pop Tour es bastante complejo, sin embargo en cualquier escenario pueden haber accidentes. Nos damos cosas bonitas, nos abrazamos. A mi me gusta hacer una oración. Todos los artistas estamos muy comprometidos y es parte de la amistad y bonita vibra que se vive y creo que también por eso es que ha sido tan exitosa, porque todos nos llevamos bien arriba y abajo del escenario, eso se refleja y la gente lo agradece.

¿Qué hace tan especial a JNS?

Nosotras iniciamos hace 4 años con el reencuentro. Tampoco imaginamos que iba a seguir, básicamente veníamos por un disco y ahí es cuando nos enfrentamos con la realidad de todos nuestros fans que nos han apoyado durante tantos años. Jamás esperamos que fuera con esa fuerza y pasó el tiempo y empezamos a ganar un público excelente, tenemos también nuevas generaciones que se están uniendo a nuestra música. Lo que puedo decir es que nuestra música siempre ha sido música pop, sana, música que habla del amor, del desamor son canciones que son bastante inocentes. Creo yo que "Metamorfósis" (que fue un disco que lanzamos el año pasado) eran éxitos noventeros. Nuestros fans siempre esperan ver los vestuarios, son exigentes con nosotras y siempre estamos en constante renovación. Tenemos muchos años de conocernos y realmente hay una hermandad.

“Antes nos mandaban cartas que tardaban a veces meses en llegar... Ahora es mucho más bonito estar en contacto en el día a día, en un tiempo real (con las redes sociales)”.

Karla Diaz, cantante, presentadora

¿Cuánto tiempo les toma toda esta preparación?

Es de todos los días, nosotras tratamos de cuidarnos mucho en nuestra alimentación, tratamos de seguir un estilo de vida sano, desde ahí comienza todo para sentirse bien contigo mismo, todo eso se refleja. En cuanto a la creación de nuestros vestuarios, usamos "bodies", plumas y llevan tiempo. Realizar un vestuario de las JNS lleva por lo menos un mes o mes y medio, hemos hecho unos en unas dos semanas pero regularmente nos tomamos más tiempo. El momento del show tenemos una hora de maquillaje cada una, creemos que es fundamental para nuestro trabajo, es parte del show. Después tratamos de ir a algún lugar.

¿Cómo compaginan la gira con sus hogares y las redes sociales?

Realmente nosotras en la otra época como grupo nunca nos tocaron las redes sociales. Tuvimos que adaptarnos a ese nuevo mundo y pues fue muy bonito porque ahora podemos estar mucho más cerca de los admiradores. Antes nos mandaban cartas que tardaban a veces meses en llegar porque venían desde España, de otras partes de México. Ahora es mucho más bonito estar en contacto en el día a día, en un tiempo real. Estamos en constante comunicación con nuestros fans, nos escribimos. Tratamos de preguntarles cosas como qué les gusta, qué les gustaría ver para el próximo disco y esto lo agradecen muchísimo. Somos como una familia. Muchos de ellos cantaron con nosotras y les gusta ver cuando estamos todas reunidas en un cuarto platicando entre nosotras.

Ya hablando de los viajes, es muy complicado traemos agendas muy apretadas, sin embargo nuestras familias son una parte primordial en esto, nos ayudan mucho a realizarnos. Sí tratamos de organizarnos y de llenar una vida lo más normal posible porque es bien importante ver a tu familia a tus amigos de toda la vida. Esta última parte de la gira ha sido fortísima, casi no hemos tenido tiempo para nosotras pero sí tratamos de tener un equilibrio, sino se sale todo de control.

¿De todo el repertorio, cuál es el tema que más te mueve?

Es que hay varias. A mi me gustan mucho las baladas. De nuestro tour que tuvimos con "Metaformosis" me gusta mucho un Medley que tenemos de baladas donde está "Mejor no regreses" y "En cada canción". Soy muy sensible y ahí es donde se salen las lágrimas porque con cada canción tiene un por qué, una historia.

¿Qué es lo que más les emociona de su visita a El Salvador?

En El Salvador hace tiempo estuvimos como Jeans y es hermoso. La gente es muy cálida, muy apapachadores y nos tiene muy emocionadas el ir. Es una bendición enorme, es un show que no se pueden perder, dura tres horas y media. Váyanse cómodos, vayan a disfrutar, recordar a regresar el tiempo. Es lo que siempre digo. Estas canciones te recuerdan olores, sabores, te regresan a tu pubertad y la gente lo va a disfrutar al máximo.